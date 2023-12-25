В Красноярском крае задержали подростка за лжеминирования по всей России

В Красноярском крае полиция задержала 17-летнего подростка, который три года рассылал ложные сообщения о бомбах в социальных, транспортных и правительственных объектах по всей России. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В середине декабря этого года в полицию поступило сообщение о бомбе в здании суда в Шушенском Красноярского края. Правоохранители обследовали место, но опасных предметов не нашли. Далее сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ смогли вычислить, что за звонком стоял 17-летний подросток из села Нижний Суэтук.
Правоохранители задержали подростка. На допросе юноша признался, что занимается рассылкой ложных сообщений уже 3 года. За это он получал разные денежные вознаграждения от третьих лиц через мессенджер.
С 2021-го по 2023 год 17-летний парень совершил более 350 заведомо ложных сообщений о бомбах в зданиях образовательных учреждений, органов государственной власти, торговых центров, объектах транспортной инфраструктуры по всей России.
Полиция возбудила уголовные дела по ч. 2 и 3 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подросток задержан и помещен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.