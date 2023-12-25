В Красноярском крае задержали подростка за лжеминирования по всей России

В середине декабря этого года в полицию поступило сообщение о бомбе в здании суда в Шушенском Красноярского края. Правоохранители обследовали место, но опасных предметов не нашли. Далее сотрудники МВД совместно с коллегами из ФСБ смогли вычислить, что за звонком стоял 17-летний подросток из села Нижний Суэтук.