В облсуд Волгограда дошло дело об увольнении полковника после концерта Анет Сай

Напомним, в июне певица Анет Сай выступила с концертом на Центральной набережной во время фестиваля «ТриЧетыре». После исполнения популярных среди молодежи песен она опаздывала на рейс в аэропорт. И ей повернулась удача — поп-звезде предоставили полицейскую машину. Автомобиль ДПС с включенными мигалками мчался в аэропорт, поездку Анет Сай снимала на видео, которое затем сама выложила. Еще в салоне машины она примеряла служебную фуражку. В социальных сетях на исполнительницу обрушился шквал критики. Она поспешила удалить ролик, который успели посмотреть тысячи человек. Через несколько дней Анет Сай записала видео с извинениями, прося не наказывать тех, кто ей помог успеть на самолет.