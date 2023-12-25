В облсуд Волгограда дошло дело об увольнении полковника после концерта Анет Сай

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, Алексей Климов подал апелляцию на решение Ворошиловского районного суда, который отказал ему в удовлетворении иска. Экс-полицейский надеется восстановиться по службе. Дело 19 декабря передали в облсуд. Судебное заседание должно состояться 25 января.
Напомним, в июне певица Анет Сай выступила с концертом на Центральной набережной во время фестиваля «ТриЧетыре». После исполнения популярных среди молодежи песен она опаздывала на рейс в аэропорт. И ей повернулась удача — поп-звезде предоставили полицейскую машину. Автомобиль ДПС с включенными мигалками мчался в аэропорт, поездку Анет Сай снимала на видео, которое затем сама выложила. Еще в салоне машины она примеряла служебную фуражку. В социальных сетях на исполнительницу обрушился шквал критики. Она поспешила удалить ролик, который успели посмотреть тысячи человек. Через несколько дней Анет Сай записала видео с извинениями, прося не наказывать тех, кто ей помог успеть на самолет.
Полиция региона организовала служебную проверку. В итоге были уволены начальник областной ГИБДД полковник Александр Степанов и заместитель начальника УМВД по городу Волгограду полковник полиции Алексей Климов. Последний пытается добиться восстановления по службе.