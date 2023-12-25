Экс-зампреда ЦБ освободили от наказания по делу о растрате

По версии обвинения, вывод активов Инвестбанка в 2013 году произошел с помощью подконтрольных юридических лиц, которые в обмен получили фиктивные векселя и поручительства. В декабре 2013 года в головном офисе финансовой организации прошли обыски, в результате чего обслуживание клиентов было приостановлено. В банке ссылались на панику вкладчиков, которые «неверно интерпретировали сообщения в СМИ и на форумах», поэтому возникли сложности с удовлетворением запросов на досрочный возврат вкладов.