Осужденных за хищение активов калининградского «Инвестбанка» освободили от наказания

ЦБ отозвал лицензию у «Инвестбанка», входившего на тот момент в число 80-ти крупнейших кредитных учреждений страны и бывшего одним из наиболее популярных в Калининградской области, 13 декабря 2013 года. В марте 2014 года Арбитраж Москвы признал «Инвестбанк» банкротом. После этого сбережения смогли вернуть 25 530 вкладчиков на сумму 8,97 млрд рублей. С исками к АСВ обратились 408 жителей и предприятий Калининграда.