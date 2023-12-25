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В Белграде закончился митинг оппозиции

БЕЛГРАД, 25 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» завершили митинг у здания полицейского управления Белграда. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, организаторы протеста анонсировали его продолжение в 18:00 по местному времени (20:00 мск) во вторник.
Белград
Источник: AFP 2023

В ходе обращения к собравшимся один из представителей «Сербии против насилия» депутат парламента Мирослав Алексич заявил в мегафон, что акция будет продолжена во вторник у здания Республиканской избирательной комиссии.

Митинг возле здания столичного полицейского управления начался после призыва парламентария Срджана Миливоевича узнать судьбу сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у администрации Белграда. Организаторы протеста заявили, что намерены направить запрос в МВД для освобождения задержанных.