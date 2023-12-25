В Белграде закончился митинг оппозиции

В ходе обращения к собравшимся один из представителей «Сербии против насилия» депутат парламента Мирослав Алексич заявил в мегафон, что акция будет продолжена во вторник у здания Республиканской избирательной комиссии.
Митинг возле здания столичного полицейского управления начался после призыва парламентария Срджана Миливоевича узнать судьбу сторонников оппозиции, задержанных накануне в ходе беспорядков у администрации Белграда. Организаторы протеста заявили, что намерены направить запрос в МВД для освобождения задержанных.