Юрлицу магазинов «Магнит» объявили предупреждение в связи с продажей гнилых мандаринов

«В соответствии с п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668−20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию” в организациях торговли не допускается для реализации населению пищевая продукция, не соответствующая органолептическим показателям», — сообщили в Роспотребнадзоре.
«В связи с этим управлением, в соответствии с ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФи”, принято решение об объявлении юридическому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — заключили в управлении.