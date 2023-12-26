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Юрлицу магазинов «Магнит» объявили предупреждение в связи с продажей гнилых мандаринов

Управление Роспотребнадзора по Самарской области проверило достоверность публикации, связанной с фактом продажи испорченных мандаринов в магазине «Магнит — Экстра», расположенном на пр. Кирова, 308 в Самаре.

«В соответствии с п. 8.11 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.3668−20 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию” в организациях торговли не допускается для реализации населению пищевая продукция, не соответствующая органолептическим показателям», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве рассказали, что в действиях АО «Тандер», осуществляющего деятельность в магазинах «Магнит», усматриваются признаки нарушения действующего законодательства.

«В связи с этим управлением, в соответствии с ФЗ “О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФи”, принято решение об объявлении юридическому лицу предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», — заключили в управлении.

торговля
Роспотребнадзор