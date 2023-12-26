Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства происшествия
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.
Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.
Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.
Последствия
Один человек погиб, двое получили ранения, сообщили власти Крыма.
Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».
Власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла. Сообщалось о повреждении здания вокзала.
Реакция властей
Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.
На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.
В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.
В Феодосии временно перекрыто движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов.