Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.