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Что известно о ракетном ударе ВСУ по Феодосии

Один человек погиб, двое получили ранения в результате ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии. Как сообщили в Минобороны РФ, повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск». В военном ведомстве отметили, что два самолета Су-24, которые атаковали Феодосию, были сбиты примерно в 125 км северо-восточнее Николаева.
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Источник: AP 2023

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства происшествия

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке на порт Феодосии в 04:16 мск. К этому моменту, по его словам, детонация в порту прекратилась, а пожар был локализован.

Как уточнило Минобороны РФ, украинская авиация использовала авиационные управляемые ракеты.

Российская ПВО уничтожила два украинских Су-24, запустивших ракеты по Феодосии, в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева), добавили в российском военном ведомстве.

Последствия

Один человек погиб, двое получили ранения, сообщили власти Крыма.

Повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск».

Власти заявили также о повреждении шести зданий, где в основном выбиты стекла. Сообщалось о повреждении здания вокзала.

Реакция властей

Власти планируют отселить жильцов нескольких домов рядом с местом ЧП. В пункты временного размещения эвакуировали шесть человек.

На вокзал Феодосии временно перестали прибывать пригородные поезда, составы перенаправили на станцию Айвазовская.

В целом движение поездов в Крыму происходит в нормальном режиме, сообщал министр транспорта республики Николай Лукашенко. По его словам, действуют Крымский мост и паромная переправа, пункты пропуска.

В Феодосии временно перекрыто движение транспорта по прилегающим к прибрежной линии улицам Десантников и Красноармейской. Изменено расписание автобусов.