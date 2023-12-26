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Пассажиры застрявшей в Казахстане «Ласточки» добрались до Челябинска

Состав доставили в Троицк с помощью вспомогательного локомотива.

Пассажиры пригородного поезда Магнитогорск — Челябинск, по техническим причинам застрявшего на несколько часов на перегоне в Казахстане, благополучно добрались до южноуральской столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ЮУЖД.

На место направили вспомогательный локомотив. Он доставил состав в Троицк, где людей пересадили на другой поезд.

«Время задержки составило 5 часов 26 минут. Поезд прибыл на станцию Челябинск в 16:22 по местному времени», — рассказали в ЮУЖД.

В компании принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.