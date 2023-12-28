Место посадки Ан-24 с 30 пассажирами на замерзшую реку в Якутии. Видео

Проверку по факту произошедшего организовали Росавиация и региональная транспортная прокуратура, по данным которой, борт отклонился от взлетно-посадочной полосы, когда заходил на посадку, и сел на песчаную косу у реки Колыма. Причиной аварийной посадки ведомство назвало ошибку экипажа при пилотировании.