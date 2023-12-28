Появились кадры с места покушения на директора птицефабрики под Воронежем

Инцидент произошел вечером 27 декабря в районе села Третьяки Борисоглебского района. Автомобиль предпринимателя двигался вблизи трассы А144, когда неизвестный не менее двух раз выстрелил в сторону машины.
В результате никто не пострадал, однако, судя по кадрам, опубликованным СК, Volkswagen, на котором ехал бизнесмен, поврежден: у него разбито заднее правое стекло.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, с 1 ст. 105 УК РФ о покушении на убийство. Мотивы преступления устанавливаются. Следователи уже провели осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.
Представитель птицефабрики «Третьяковская» подтвердил, что неудачная попытка покушения касается 59-летнего директора предприятия Геннадия Ширяева. Сама фабрика находится в селе Третьяки.
За два дня до покушения на Ширяева Воронежское управление ФАС выявило единовременное повышение цен на куриные яйца со стороны четырех компаний, среди которых была «Птицефабрика Третьяковская», и завело на предприятие дело по признакам картельных соглашений.