В Татарстане выявили предприятия-призраки

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану назвали республиканские компании, которые являются предприятиями-призраками. Это означает, что юридическое лицо является недействующим и его продукция может быть небезопасна.
В перечень вошли предприятия, перерабатывающие молоко, рыбу, а также производящие БАДы:
ООО «Продуктовая База № 1», ООО «Гудпродукт», ООО «Сыродельный концерн Алексеевский», ООО «Объединение Молоко», ООО «КСТ-Дом», Алексеевский район.
ООО «Сыродельный концерн Алексеевский», Лаишевский район.
ООО «МилкОпт», Высокогорский район.
ООО «МилкОпт», ООО «Сырзавод», Черемшанский район.
ООО «МилкОпт», ООО «ПРО-Милк», ООО «Сыродельный концерн Ал», Камско-Устьинский район.
ООО "Гудпродукт, Верхнеуслонский район.
ООО «Корноуховский молочный завод», ООО «Керженский молочный комбинат», ООО «Милк Дом», Спасский район.
ООО «Милквэй Трейд», ООО «Макпро», ООО «Мапфуд», ООО «Алексагро», Нурлатский район.
ООО «Бизон», ООО «Рэд», Казань.
ООО «Агрофирма», Тюлячинский район.
ООО «Зарина», ООО «ЧИЗМИЛК», Зеленодольский район.
ООО «Млекомилк», Мамадышский район.
ООО «Поставка», ООО «Милквиль», Азнакаевский район.
ООО «ЧИЗМИЛК», Менделеевский район.
ООО «ПАРАЦЕЛЬС. МЕД», Набережные Челны.
Напомним, ранее предприятия Татарстана внесли в санкционный список Японии.