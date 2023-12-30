Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом и иномаркой под Волгоградом

Восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой и иномаркой вечером 29 декабря на ростовской трассе в Волгоградской области. Автобус «ФСТ-523» и Volkswagen Polo столкнулись в 18.25 часов на 116 километре автодороги «Волгоград — Каменск-Шахтинский» в Суровикинском районе. В аварии пострадали шесть пассажиров автобуса и двое из иномарки, сообщили в главке МВД по региону.