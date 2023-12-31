В Башкирии в ДТП на белорецкой трассе погибли три человека.

Три человека погибли 31 декабря в аварии на 175-м км трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Неподалёку от одного их кафе на дороге столкнулись «Лада Гранта» и Chevrolet Niva, сообщили в УГИБДД МВД по РБ.
Как уточнили в ГКЧС РБ, авария произошла около с. Улуелга. Погибли все, кто находился в «Гранте» — водитель и пассажир, оба 1978 года рождения, и подросток, данные которого уточняются.
Пострадавшего водителя Chevrolet Niva заблокировало в смятой машине, его извлекли спасатели.
На место происшествия выехали руководство республиканской автоинспекции, сотрудники специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ МВД РБ и передвижная экспертно-криминалистическая лаборатория.