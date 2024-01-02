«Честно, уже спасибо Богу, все хорошо. Ну, 20 процентов легких пораженных. Легкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины… Уже массажи прошел, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать», — заявил один из раненых.
«Я вообще не знаю. Пятая же не пошла. В отказ — да, в отказ пошла. Это Сашко приезжал на “Ниве” — ну маленький, полненький. Сказал, что в отказ пошли», — продолжил военнослужащий.
При этом, по его словам, группа, которая все же отправилась на задание, понесла тяжелые потери, но после этого следующая — отказалась.
«А четвертая все-таки пошла и — все! И говорит, там — “двухсотый”, “трехсотый” — а что за чем (непонятно. — Прим. ред.), они же раскиданные все. А пятая отказалась», — добавил солдат.
Еще один военный рассказал, что всех легкораненых украинское командование очень быстро возвращает на позиции, и они из-за этого могут недополучать необходимого лечения.
«Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах — то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже», — отметил служащий в ВСУ мужчина.
Свидетельств отказов украинских военных от участия в боевых действиях становится все больше. Например, в конце ноября пленный украинский солдат Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его 118-й бригаде, оказалось очень много отказников и случаев самовольного оставления части. По словам Куманского, «людей не хватает», их «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта», при этом без подготовки. Он заявил, что никто не хочет быть «мясом».
А в конце октября подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал РИА Новости, что в город Купянск Харьковской области прибыли сотрудники СБУ и подразделения нацполиции Украины «КОРД» — для работы с военнослужащими 14-й и 32-й механизированных бригад ВСУ, которые массово отказываются выполнять приказы командования. При этом сообщалось, что разъяснительные беседы проходят с применением силы.
На фоне массовых отказов военных ВСУ воевать Киев использует заградотряды. В минувшее воскресенье РИА Новости опубликовало видео расстрела нескольких украинских солдат их же сослуживцами, после того как группа военных ВСУ покинула свои позиции из-за штурма со стороны российских подразделений.