Радиоперехваты разговоров в ВСУ выявили отказы солдат от боевых задач

Свидетельств отказов украинских военных от участия в боевых действиях становится все больше. Например, в конце ноября пленный украинский солдат Богдан Куманский рассказал, что в рядах ВСУ, в частности в его 118-й бригаде, оказалось очень много отказников и случаев самовольного оставления части. По словам Куманского, «людей не хватает», их «тянут из любых подразделений, лишь бы позакрывать дырки на линии фронта», при этом без подготовки. Он заявил, что никто не хочет быть «мясом».