Людей из горящего дома в Перми спасал не прохожий, а глава семьи

«Муж увидел, что на остановке стоит мужчина, стал просить его о помощи, но реакции не последовало. Потом муж спрыгнул с балкона, и мы стали передавать ему первого ребёнка. Только когда мужчина с остановки это увидел, подошёл и помог спустить второго ребёнка. За это спасибо ему огромное. Далее стали спускать мою маму, но при спуске она ударилась ногой и в итоге перелом. Её в дальнейшем увезли на скорой в травмпункт», — рассказала Анастасия сайту perm.aif.ru.