Людей из горящего дома в Перми спасал не прохожий, а глава семьи

Людей из горящего дома в Перми 30 декабря спасал не прохожий, а глава семьи.
Об этом сайту perm.aif.ru рассказала пермячка, чья семья оказалась в беде. Женщина опровергла информацию о том, что их с родственниками спасал прохожий.
Речь идёт о возгорании в многоквартирном доме по улице Героев Хасана. Ранее МЧС по Пермскому краю сообщало, что прохожий забрался по решёткам на балкон второго этажа и помог спастись стоявшим там детям и женщинам.
После опубликованных в СМИ новостей о случившемся в редакцию сайта perm.aif.ru обратилась пермячка Анастасия, чья семья была спасена на пожаре. Она рассказала, что ранее вышедшая информация искажена. По словам женщины, их с детьми и мамой спас её супруг Артём, а прохожий не забирался на балкон, а только помог принять второго ребёнка.
Пермячка рассказала perm.aif.ru, как разворачивались события во время пожара.
«30 декабря мы проснулись от хлопка в подъезде, потом муж открыл дверь в подъезд, и мы увидели, что всё в чёрном дыму. Попытались начать тушить, поливали водой, но было это бесполезно», — рассказывает Анастасия.
Женщина позвонила по номеру 112 и вызвала спасателей. После этого вся семья — она, её супруг, двое детей и мать — оделись и вышли на балкон.
«Муж увидел, что на остановке стоит мужчина, стал просить его о помощи, но реакции не последовало. Потом муж спрыгнул с балкона, и мы стали передавать ему первого ребёнка. Только когда мужчина с остановки это увидел, подошёл и помог спустить второго ребёнка. За это спасибо ему огромное. Далее стали спускать мою маму, но при спуске она ударилась ногой и в итоге перелом. Её в дальнейшем увезли на скорой в травмпункт», — рассказала Анастасия сайту perm.aif.ru.
Женщина говорит, что боялась спускаться, и её супруг снова забрался на балкон, чтобы помочь ей.
«Но в этот момент уже ехала пожарная бригада и я осталась на балконе. Муж снова спрыгнул и побежал их встречать. Когда всё пожарные потушили, зашли в квартиру и помогли выйти. Спасибо пожарным, что очень быстро отреагировали и потушили. Пожар далеко не успел пройти», — пояснила Анастасия.
Женщина также рассказала, что в квартире их было пятеро: она, муж, двое детей и мама. Ещё несколько человек было в соседних квартирах: в одной — девушка с мамой, в другой — пенсионерка, в последней — девушка, молодой человек и мама.
Накпомним, возгорание произошло в подъезде дома по улице Героев Хасана. Предварительная причина пожара — замыкание проводки.