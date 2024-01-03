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Один человек погиб, трое пострадали: в Челябинской области легковушку разорвало после столкновения с грузовиком

37-летняя женщина погибла при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Челябинской области.
Источник: Госавтоинспекция по Челябинской области

Утром 3 января на трассе М-5 в Челябинской области грузовик столкнулся с легковушкой. В аварии погибла женщина, еще три человека получили травмы. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, ДТП произошло под Златоустом на 1730 км трассы М-5. За рулем автомобиля LADA Granta находился 41-летний мужчина. Он во время снегопада двигался по дороге на подъем, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.

Водитель легковушки и две его пассажирки получили травмы. Они госпитализированы в больницу. Вместе с ними была 37-летняя женщина. Она погибла на месте ДТП.

Грузовиком управлял 70-летний мужчина. Он не пострадал.