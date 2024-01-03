Один человек погиб, трое пострадали: в Челябинской области легковушку разорвало после столкновения с грузовиком

По данным ведомства, ДТП произошло под Златоустом на 1730 км трассы М-5. За рулем автомобиля LADA Granta находился 41-летний мужчина. Он во время снегопада двигался по дороге на подъем, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком КамАЗ.