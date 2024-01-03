В воронежском селе Петропавловка ввели режим ЧС после взрыва авиационного боеприпаса

Как сообщало РИА «Воронеж», нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС России произошел над Петропавловкой накануне около 9:00. Электро-, газо- и теплоснабжение после взрыва были восстановлены уже к вечеру вторника, 2 января. Погибших нет. С легкими повреждениями за медицинской помощью обратились четыре человека. В результате взрыва больше всего пострадали девять домов. На совещании было принято решение построить их заново. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что ни один житель не останется без помощи, каждый получит максимальную поддержку.