В воронежском селе Петропавловка ввели режим ЧС после взрыва авиационного боеприпаса

В селе Петропавловка Острогожского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации после взрыва авиационного боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства в среду, 3 января. Режим ЧС был введен для того, чтобы можно было оперативно направить средства из бюджета области на решение проблем жителей.
Сегодня по поручению губернатора Воронежской области Александра Гусева в Петропавловке прошло совещание членов правительства региона. В нем приняли участие первый заместитель губернатора Сергей Трухачев, вице-губернатор Дмитрий Маслов, министр ЖКХ и энергетики области Евгений Бажанов, министр строительства региона Артур Кулешов, глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов, представители коммунальных служб и строительных организаций.
В ходе совещания Сергей Хорошилов сообщил, что в селе проживают 579 человек в 303 домах. Происшествие затронуло десятки зданий. Восемь домов полностью разрушены, остальные — повреждены. В разрушенных зданиях проживали 15 человек. Одиннадцать из них остались у родственников, четверых временно разместили в пансионате «Коротоякский».
Аварийные работы в Петропавловке идут с утра и до позднего вечера. В них задействованы около десяти бригад. Специалисты восстановили электричество и газ, закрывают контуры домов. Для строителей и волонтеров на центральной площади села организовали полевую кухню.
Продолжается подомовый обход для восстановления утраченных документов и получения согласий на снос разрушенных и возведение новых объектов.
Как сообщало РИА «Воронеж», нештатный сход авиационного боеприпаса с самолета ВКС России произошел над Петропавловкой накануне около 9:00. Электро-, газо- и теплоснабжение после взрыва были восстановлены уже к вечеру вторника, 2 января. Погибших нет. С легкими повреждениями за медицинской помощью обратились четыре человека. В результате взрыва больше всего пострадали девять домов. На совещании было принято решение построить их заново. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что ни один житель не останется без помощи, каждый получит максимальную поддержку.