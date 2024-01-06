В Екатеринбурге с прилавков магазинов пропало куриное мясо

«Заметил, что с прилавков магазинов пропало мясо курицы. Обошел “Пятерочки” на Амундсена, Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского, Академика Бардина, “Чижик” на Волгоградской и “Перекресток” на Амундсена. Читал про отмазки магазинов насчет снегопадов, потом 40-градусных морозов. Нынче-то что?» — пишет Е1.
Редакция URA.RU направила запрос в X5 Retail Group. На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее жители Екатеринбурга пожаловались, что полки магазинов опустели в преддверии Нового года. Трудности с поставкой товаров возникли из-за погодных условий. Тогда с нехваткой продуктов питания горожане столкнулись в сети розничных магазинов «Магнит».