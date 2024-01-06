В Екатеринбурге с прилавков магазинов пропало куриное мясо

«Заметил, что с прилавков магазинов пропало мясо курицы. Обошел “Пятерочки” на Амундсена, Академика Постовского, бульваре Денисова-Уральского, Академика Бардина, “Чижик” на Волгоградской и “Перекресток” на Амундсена. Читал про отмазки магазинов насчет снегопадов, потом 40-градусных морозов. Нынче-то что?» — пишет Е1.