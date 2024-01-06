В Кунгуре перед Рождеством КамАЗ разрушил часть женского монастыря

Как сообщили в пресс-службе краевого МВД, в результате аварии никто не пострадал. Оба водителя отказались от оказания медицинской помощи, прибывшей на место ДТП кареты скорой помощи. По предварительной информации, 35-летний водитель иномарки был в состоянии алкогольного опьянения.