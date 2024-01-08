Горела кровля двухэтажного здания на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет. К тушению привлекались 39 человек и 10 единиц техники. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.
«Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — говорится в сообщении.
В Уфе произошел пожар в развлекательном комплексе «Райский берег»
Прошедшей ночью в Уфе произошел пожар в здании на территории банного комплекса «Райский берег» на улице Сельской Богородской, сообщили в республиканском ГУ МЧС.
Горела кровля двухэтажного здания на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет. К тушению привлекались 39 человек и 10 единиц техники. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.