В Уфе произошел пожар в развлекательном комплексе «Райский берег»

Горела кровля двухэтажного здания на площади 200 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Пострадавших нет. К тушению привлекались 39 человек и 10 единиц техники. Самостоятельно до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек.



«Причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель и эксперт испытательной пожарной лаборатории МЧС России», — говорится в сообщении.