В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 янв — РИА Новости. Восемь человек, в том числе пять детей, пострадали, один погиб в ДТП на трассе Екатеринбург — Реж, сообщает региональный Минздрав в Telegram-канале.
«Пострадали четверо взрослых и пять детей. Одна женщина скончалась на месте, трех детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали в Режевскую ЦРБ с травмами головы и живота. Территориальным центром медицины катастроф в Реж направлена бригада специалистов, состоящая из хирурга, травматолога и анестезиолога. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы региональной ГИБДД, авария случилась на 57-м километре автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск. Водитель Chevrolet Niva, двигаясь с небезопасной скоростью, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ford Mondeo. Пассажирка автомобиля Chevrolet погибла на месте, пассажиры Ford, из которых пять — дети 2, 4, 6, 15, 17 лет — получили травмы различной степени тяжести, отметили в ведомстве.
«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД. В салоне Ford находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины. Водитель Chevrolet освидетельствован на состояние опьянения, результат показал наличие 0,920 алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, состояние опьянения установлено», — уточнили в ГИБДД.