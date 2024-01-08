В ДТП на Урале пострадали пятеро детей

«Пострадали четверо взрослых и пять детей. Одна женщина скончалась на месте, трех детей от двух до семи лет из одной семьи госпитализировали в Режевскую ЦРБ с травмами головы и живота. Территориальным центром медицины катастроф в Реж направлена бригада специалистов, состоящая из хирурга, травматолога и анестезиолога. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — говорится в сообщении.