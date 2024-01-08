В Башкирии в пожаре погибли 20 овец и три коровы

Пожарные в течение 40 минут боролись с пламенем, чтобы он не перекинулся на другие постройки. Затем пожар удалось потушить. В огне погибли 20 овец и три коровы, также повредилось сено в тюках.
Причину пожара установит дознаватель МЧС России.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Пожарные в течение 40 минут боролись с пламенем, чтобы он не перекинулся на другие постройки. Затем пожар удалось потушить. В огне погибли 20 овец и три коровы, также повредилось сено в тюках.
Причину пожара установит дознаватель МЧС России.