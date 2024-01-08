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В Башкирии в пожаре погибли 20 овец и три коровы

В деревне Тавтиманово Иглинского района Башкирии пожар унес жизни домашнего скота. Как сообщает МЧС по РБ, 7 января днем загорелся деревянный сарай по улице Лесной.
Источник: МЧС по РБ

Пожарные в течение 40 минут боролись с пламенем, чтобы он не перекинулся на другие постройки. Затем пожар удалось потушить. В огне погибли 20 овец и три коровы, также повредилось сено в тюках.

Причину пожара установит дознаватель МЧС России.

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