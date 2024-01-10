Два арестованных офицера ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма в Москве

Часть денег, полученных офицерами преступным путем, была обнаружена у обвиняемых в ходе обыска по месту их проживания. Полковники ФСБ находятся под стражей в столичном СИЗО, а срок следствия по их делу установлен до середины марта этого года. Вместе с тем защита обвиняемых настаивает, что офицеры не имели никакой возможности повлиять на суды, поэтому их действия стоит квалифицировать как мошенничество.