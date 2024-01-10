Что известно о вооруженном конфликте в Эквадоре

ТАСС собрал главное о ситуации в латиноамериканской республике.
Что произошло
7 января Генпрокуратура страны сообщила о бунтах, вспыхнувших в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло после побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито. Его местонахождение остается неизвестным. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио заявлял об угрозах со стороны Фито.
10 января стало известно, что совершить побег удалось еще одному главарю преступной группировки — главе «Лос-Лобос» Фабрисио Колон Пико. Он стал одним из 39 заключенных, сбежавших из-под стражи в тюрьме города Риобамба. «Лос-Лобос» взяли на себя ответственность за убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.
9 января в студию телеканала TC Televisin в Гуаякиле ворвались вооруженные люди и в прямом эфире взяли ведущих в заложники. Участников нападения удалось задержать, а заложников освободить. Телеканал Ecuavisa и журнал Vistazo после инцидента эвакуировали своих сотрудников.
По уточненной информации, всего в тюрьмах «Асуай № 1», «Каньяр № 2», «Напо № 1», «Тунгурауа № 1» и «Котопахи № 1» банды сейчас удерживают как минимум 139 человек. Сперва сообщалось только о 10 охранниках, удерживаемых в тюрьмах бандитами.
Действия властей
Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил о введении чрезвычайного положения в стране для установления порядка в тюрьмах. По его словам, правительство «не будет вести переговоры с террористами» и «не успокоится, пока не вернет мир эквадорцам». После Нобоа объявил режим «внутреннего вооруженного конфликта».
Нобоа распорядился объявить мобилизацию вооруженных сил и национальной полиции «для обеспечения защиты суверенитета и территориальной целостности от организованной транснациональной преступности, террористических организаций и воюющих негосударственных субъектов».
Глава государства приказал нейтрализовать 22 преступные группировки. ВС Эквадора назвали преступные банды законными военными целями, а парламент пообещал силовикам амнистию за возможное превышение полномочий.
В Гуаякиле перекрыли дороги и остановили работу вокзала. Жителей города призвали не покидать дома.
В центр столицы республики стянули военную технику после того, как в центральных районах Кито зафиксировали случаи мародерства. В аэропорту города усилили меры безопасности.
Все учебные заведения страны перевели на удаленку.
Напавшим на телестудию в Гуаякиле предъявят обвинения в терроризме.
Мировая реакция
Страны континента выразили поддержку властям республики и усилили меры безопасности.
Аргентина выразила готовность направить на помощь Эквадору силовиков.
Перу усилила охрану границы и ввела чрезвычайное положение в северных районах страны.
Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией.
Президент Боливии призвал страны региона объединить усилия для борьбы с наркоторговлей.
Эквадор также заверил в поддержке генсек ОАГ.
Диппредставительства Китая приостановили работу в стране.
Российское посольство рекомендовало «воздержаться от поездок по территории Эквадора и в целом от посещения этой страны в настоящее время».
В последние годы Эквадор переживает резкий рост преступности. В июле 2023 года власти ввели чрезвычайное положение во всех тюрьмах страны на 60 дней из-за произошедших единовременно бунтов. 10 августа в республике объявили общее чрезвычайное положение в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.