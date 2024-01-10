Что известно о вооруженном конфликте в Эквадоре

7 января Генпрокуратура страны сообщила о бунтах, вспыхнувших в эквадорских пенитенциарных учреждениях. Это произошло после побега из тюрьмы города Гуаякиль главаря преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиаса по кличке Фито. Его местонахождение остается неизвестным. В августе 2023 года незадолго до своей смерти кандидат в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио заявлял об угрозах со стороны Фито.