В Казани изъяли 1380 литров контрафактного алкоголя

В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция Татарстана совместно с ФСБ и Госалкогольинспекцией прекратила незаконное производство и распространение контрафактного алкоголя. Операция прошла после поступления информации о деятельности преступной группы в Казани. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.
Среди задержанных — житель Зеленодольского района, который занимался транспортировкой алкогольного суррогата в гаражный кооператив. Общий объем изъятой продукции составил 1380 литров. В настоящее время образцы жидкости направлены на исследование для определения её состава и качества. Результаты исследования будут использованы для принятия решения по данному делу.
Ранее мы писали, что в 2024 году ожидается повышение цен на алкогольную продукцию в России на 7−10%. Это связано с увеличением акцизов на алкоголь до 643 рублей за литр, что представляет собой прирост на 4,9%, а также с ростом цен на спирт на 7% и удорожанием транспортировки.