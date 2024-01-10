В Казани изъяли 1380 литров контрафактного алкоголя

Ранее мы писали, что в 2024 году ожидается повышение цен на алкогольную продукцию в России на 7−10%. Это связано с увеличением акцизов на алкоголь до 643 рублей за литр, что представляет собой прирост на 4,9%, а также с ростом цен на спирт на 7% и удорожанием транспортировки.