Более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей изъяли в порту Санкт-Петербурга

Как сообщала «РГ», в конце декабря 2023 года в Морском порту Санкт-Петербурга было изъято 100 килограммов кокаина, замаскированного в грузе продовольствия. Тогда наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки.