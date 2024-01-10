Более тонны кокаина на 11 миллиардов рублей изъяли в порту Санкт-Петербурга

Как сообщили 10 января в Федеральной таможенной службе России (ФТС), более тонны кокаина нашли в контейнере, прибывшем из Никарагуа.
«Контрабандисты спрятали 1000 брикетов со спрессованным белым порошком в верхней части грузового модуля», — уточнили в ФТС. Экспертиза уже подтвердила, что порошок является кокаином.
Стоимость изъятого наркотика по ценам «черного рынка» оценивается в 11 миллиардов рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело.
Как сообщала «РГ», в конце декабря 2023 года в Морском порту Санкт-Петербурга было изъято 100 килограммов кокаина, замаскированного в грузе продовольствия. Тогда наркотики нашли в контейнерах с бананами, прибывших из Бельгии. Брикеты с кокаином были спрятаны в технологических полостях рефрижераторной установки.
Всего за минувший год общая стоимость изъятых из незаконного оборота наркотических веществ в Петербурге оценивается в более 19 миллиардов рублей, сообщала пресс-служба управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.