В ходе СВО погиб военнослужащий из Чусового

Об этом сообщается на странице администрации Чусовского округа.



Вадим Аверин родился в 1980 году в Чусовом, учился в школе № 7, затем окончил Кунгурский автодорожный колледж. Срочную службу в вооруженных силах РФ проходил в должности командира отделения теле-радиографистов. После службы работал в системе МВД, а затем на Чусовском металлургическом заводе.



После начала СВО заключил контракт с Министерством обороны РФ и был направлен в зону боевых действий. Погиб 3 декабря 2023 года. За проявленный героизм при выполнении специальных задач награжден Орденом Мужества посмертно.



Прощание с военнослужащим прошло сегодня в Чусовом.