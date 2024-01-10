В Перми ищут очевидцев ДТП, в котором сбили девочку на пешеходном переходе

В Перми ищут очевидцев дорожно-транспортного происшествия, в котором сбили ребенка на пешеходном переходе. В пермской Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла во вторник, 9 января, около 17.08 часов в Дзержинском районе города.
По предварительной информации, в районе дома № 7 по улице Куфонина неустановленный водитель допустил наезд на 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Школьница переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Сотрудники госавтоинспекции обращаются к пермякам с просьбой помочь в поисках этого водителя. Просят откликнутся всех, кому известны марка, госномер автомобиля, обстоятельства данного происшествия или имеется запись с видеорегистратора. Всю известную информацию можно сообщить в полк ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246−73−00 или 102.