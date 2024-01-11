В Новосибирской области из-за мощного урагана произошли массовые отключения света.
Напомним, накануне синоптики и сотрудники МЧС предупреждали жителей региона о непогоде 11 января. Как сообщали в ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» ночью 11 января по южным и центральным районам Новосибирской области (Купинский, Баганский, Барабинский, Доволенский, Здвинский, Карасукский, Краснозерский, Убинский и Ордынский) ожидалось усиление ветра до 18−23 м/с, местами порывы от 25−30 м/с, усиление порывов местами 33 м/с и более.
Из-за порывистого ураганного ветра по всей области происходили отключения света и фиксировались повреждения ЛЭП. В поселке Садовый на провода упала сосна, а в Чулыме ЛЭП были повреждены сорванной кровлей.
Последствия аварий на электросетях устраняют 26 бригад, более 50 человек и 15 единиц спецтехники АО «РЭС». Восстановительные работы в настоящее время продолжаются в Новосибирске, Бердске, Толмачеве, Оби, Тогучинском, Сузунском и Чулымском районах. Работы планируют завершить до 20:00 часов.
Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске возбудили уголовное дело после аварии на теплотрассе.