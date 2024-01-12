На трассе Тюмень — Омск водителя убило оторвавшимся от КамАЗа прицепом

По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, на 110-м километре федеральной трассы у большегруза КамАЗ, перевозящего зерно, оборвало прицеп и выбросило на встречную полосу. Там произошло столкновение прицепа с автомобилем «Киа Спортедж», в результате чего погиб находившийся за рулем 35-летний житель Омска, уточнили в ведомстве.