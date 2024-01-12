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На трассе Тюмень — Омск водителя убило оторвавшимся от КамАЗа прицепом

Страшная авария случилась в пятницу, 12 января 2024 года, на трассе Тюмень — Омск под Заводоуковском в Тюменской области.

По предварительной информации ГИБДД Тюменской области, на 110-м километре федеральной трассы у большегруза КамАЗ, перевозящего зерно, оборвало прицеп и выбросило на встречную полосу. Там произошло столкновение прицепа с автомобилем «Киа Спортедж», в результате чего погиб находившийся за рулем 35-летний житель Омска, уточнили в ведомстве.

«Движение на федеральной автодороге частично ограничено по краю одной полосы, автоинспекторы обеспечивают безопасность проезда, приостанавливая транспортный поток», — также сообщили в региональной Госавтоинспекции.