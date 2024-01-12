Бориса Акунина объявили иноагентом

18 декабря Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об армии России (ст. 205.2, ст. 207.3 УК). Ранее он заявил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. «Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — прокомментировал писатель решение Минюста в своем Telegram-канале.