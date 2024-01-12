Бориса Акунина объявили иноагентом

Минюст приводит следующие основания для внесения в реестр:
Григорий Чхартишвили выступал против военной операции России на территории Украины, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и Вооруженных сил РФ, участвовал в мероприятиях по сбору средств в поддержку Вооруженных сил Украины, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, проживает за пределами России;
Андрей Куршин выступал против военной операции, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов;
Александр Минкин был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами и иностранными СМИ, распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и проводимой ими политике, выступал против военной операции;
Антон Соколов участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ, выступал против военной операции, был респондентом на информационных площадках, предоставляемых иноагентами, проживает за пределами России;
«Холод» распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа РФ и ВС России, выступало против военной операции, участвовало в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов, основатель и главный редактор издания включен в реестр иноагентов (Таисия Бекбулатова.— «Ъ»).
18 декабря Росфинмониторинг внес Бориса Акунина в перечень террористов и экстремистов. В этот же день в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации об армии России (ст. 205.2, ст. 207.3 УК). Ранее он заявил, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мертвый русский», считает нормальными атаки БПЛА на города России и Крымский мост и выступает за разделение России. «Чувствую себя бен Ладеном, которому выписали тикет за неправильную парковку», — прокомментировал писатель решение Минюста в своем Telegram-канале.
Андрей Куршин был задержан 31 августа. Он обвиняется в распространении фейков о ВС РФ (ч. 2 ст. 207.3 УК). Черемушкинский районный суд Москвы назначил военному блогеру меру пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело, по данным СМИ, возбудили из-за публикаций в Telegram-канале Moscow Calling.
Эрдни Кагалтынов.