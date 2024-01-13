Грузовик поднялся на дыбы после наезда на трубопровод в Качканаре

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
По предварительной информации, во время проезда грузовика под трубопроводом у машины поднялся кузов. Из-за этого фура встала на дыбы. Трубопровод был поврежден. В результате ЧП пострадавших нет.
За рулем грузовика был водитель, имеющий стаж вождения с 2004 года. У него есть допуск к управлению легковыми и грузовыми автомобилями. Водитель был трезв.
По его словам, он ехал на исправном автомобиле. Кузов был опущен. Водитель не знает, почему он поднялся.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге травмировал руку помощник машиниста, занятый на производстве полиэтиленовой пленки.
По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Екатеринбурга, было возбуждено уголовное дело — по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.