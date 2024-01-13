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Грузовик поднялся на дыбы после наезда на трубопровод в Качканаре

Ночью 13 января в Качканаре грузовик Ивеко повредил трубопровод возле дома № 1 на улице Тургенева.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ ГУ МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительной информации, во время проезда грузовика под трубопроводом у машины поднялся кузов. Из-за этого фура встала на дыбы. Трубопровод был поврежден. В результате ЧП пострадавших нет.

За рулем грузовика был водитель, имеющий стаж вождения с 2004 года. У него есть допуск к управлению легковыми и грузовыми автомобилями. Водитель был трезв.

По его словам, он ехал на исправном автомобиле. Кузов был опущен. Водитель не знает, почему он поднялся.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге травмировал руку помощник машиниста, занятый на производстве полиэтиленовой пленки.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой Кировского района Екатеринбурга, было возбуждено уголовное дело — по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью работника.