Установлены личности погибших в жестком ДТП с тягачом на трассе в Воронежской области

В полиции озвучили подробности ДТП с участием «Лады Гранты» и тягача DAF с полуприцепом, которое произошло на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. От полученных травм на месте аварии скончались пассажирки легкового авто: 36-летняя и 80-летняя жительницы Ростовской области. Водитель «Гранты», 58-летний ростовчанин, получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 13 января.
ДТП случилось накануне около 9:20 на 766 км трассы. По предварительным данным, водитель «Гранты» не справился с управлением и допустил столкновение с движущимся впереди грузовиком. Тягачом управлял 50-летний житель Московской области. Транспортные средства двигались в сторону Ростова. Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.
На месте аварии также работал пожарно-спасательный расчет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Спасатели привлекались для сбора информации и деблокирования пострадавших.
Ранее стало известно, что полиция установила личности пострадавших в ДТП на 388 км трассы Курск — Саратов в Грибановском районе. В этой аварии погиб 38-летний житель Воронежа — пассажир Toyota Camry. Кроме того, ранены: 47-летний водитель Toyota и еще один, 58-летний пассажир, а также 37-летний житель Борисоглебска, сидевший за рулем Nissan Qashqai, и его пассажирки — 35-летняя женщина и шестилетняя девочка.