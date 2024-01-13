Установлены личности погибших в жестком ДТП с тягачом на трассе в Воронежской области

В полиции озвучили подробности ДТП с участием «Лады Гранты» и тягача DAF с полуприцепом, которое произошло на трассе М-4 «Дон» в Богучарском районе. От полученных травм на месте аварии скончались пассажирки легкового авто: 36-летняя и 80-летняя жительницы Ростовской области. Водитель «Гранты», 58-летний ростовчанин, получил травмы и был доставлен в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в субботу, 13 января.