Юг Петербурга накрыло едким дымом из-за мощного пожара на складе в Wildberries

Жители Пушкинского района Петербурга явно не так хотели встретить морозное утро субботы, 13 января. Вместо прогулок по паркам и скверам они проснулись от жуткого пожара на складе Wildberries на Московском шоссе. Напомним, огонь разгорелся по всей площади здания. Пожар напоминал кадры из фильма-катастрофы, особенно при видео из иллюминатора самолетов. На юге города как раз находится аэропорт Пулково, поэтому многие пассажиры рейсов брались за камеры смартфонов и снимали происшествие на видео.
— У нас в Шушарах стало тяжелее дышать. Дым едкий. Говорят, на складе сгорело что попало. Химия, пиротехника. Пахнет не очень свежо, — рассказала spb.kp.ru читательница с Пушкинского района.
На происшествие оперативно отреагировали и в городском управлении Роспотребнадзора. На место выехали сотрудники лаборатории ведомства, чтобы отобрать пробы атмосферного воздуха. Специалисты выяснят, есть ли там загрязняющие вещества, опасные для ближайших жилых домов.
— Отобранные пробы атмосферного воздуха незамедлительно направили в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Петербурге и Ленобласти» для проведения исследований. О результатах работы сообщат дополнительно, — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Добавим, что к 11 утра спасатели МЧС локализовали мощный пожар на площади 70 тысяч квадратных метров.