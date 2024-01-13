Юг Петербурга накрыло едким дымом из-за мощного пожара на складе в Wildberries

Жители Пушкинского района Петербурга явно не так хотели встретить морозное утро субботы, 13 января. Вместо прогулок по паркам и скверам они проснулись от жуткого пожара на складе Wildberries на Московском шоссе. Напомним, огонь разгорелся по всей площади здания. Пожар напоминал кадры из фильма-катастрофы, особенно при видео из иллюминатора самолетов. На юге города как раз находится аэропорт Пулково, поэтому многие пассажиры рейсов брались за камеры смартфонов и снимали происшествие на видео.