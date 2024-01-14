В Волгограде 9-летняя девочка попала под колеса Volkswagen

Накануне, 13 января, в больницу Волгограда госпитализировали 9-летнюю школьницу, которая пострадала в ДТП. Авария произошла в Кировском районе в дневное время. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, девочку сбил 53-летний водитель за рулем Volkswagen.
— Напротив дома № 3 на улице Курчатова водитель совершил наезд на 9-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, — уточнили в полиции региона.
Добавим, что за минувшие сутки на трассах региона произошло два ДТП с пострадавшими. Участников дорожного движения призывают быть внимательными, строго соблюдать ПДД.