В Волгограде 9-летняя девочка попала под колеса Volkswagen

Накануне, 13 января, в больницу Волгограда госпитализировали 9-летнюю школьницу, которая пострадала в ДТП. Авария произошла в Кировском районе в дневное время. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, девочку сбил 53-летний водитель за рулем Volkswagen.