Электричка загорелась в Минском районе

МИНСК, 15 янв — Sputnik. Возгорание электропоезда Минск — Пуховичи произошло в Минском районе, об этом сообщила пресс-служба МЧС.
Инцидент случился возле станции «Михановичи».
Когда на место прибыли спасатели, наблюдалось открытое горение во втором вагоне.
Возгорание было ликвидировано в 21:42, пострадавших нет.
Из-за случившегося были задержаны отдельные поезда на участке Минск — Осиповичи. Ориентировочное время опоздания составляет от 20 минут до 1 часа 30 минут.
Причины пожара устанавливаются. В БЖД сообщили, что делают все необходимое для устранения последствий пожара и доставки пассажиров загоревшегося поезда в пункты назначения.
Ранее член Постоянной комиссии Палаты представителей по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Игорь Хлобукин сообщал, что Белорусской железной дороге (БЖД) необходимо поменять более 90 дизель-поездов и 53 электрички.
По его словам, Минтранс ищет деньги на обновление парка техники, но пока источники финансирования «не прослеживаются». Предполагается, что поезда заменят в течение 10 −11 лет, то есть примерно к 2034 году.