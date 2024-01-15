«Пробка» на железной дороге остановила пять поездов в пригороде Казани

Руководитель отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Ространснадзора согласился с тем, что этот случай можно назвать беспрецедентным, «все равно, если бы самолет упал». Пассажиры выбирают пригородные электрички за надежность и скорость, зная, что она придет вовремя и приедет минута в минуту. «Каждый инцидент — уникален, много факторов влияет на остановку подвижного состава, и не только погодные условия», полагает Олег Суханов. Правда, это событие нельзя назвать ЧП, подчеркнул он. «В нашей терминологии ЧП классифицируется в том случае, если погибли люди. В данном случае имеет место отказ подвижного состава из-за работы технических средств», — рассуждает он. — То что произошла задержка 5 электричек, не скажу, что это что-то критичное, но недопустимое. По его мнению, это единичный случай в работе Горьковской железной дороги.