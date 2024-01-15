«Пробка» на железной дороге остановила пять поездов в пригороде Казани

Беспрецедентный сбой в движении скоростных пассажирских электричек случился после новогодних каникул на Горьковской железной дороге. Сразу пять поездов в направлении из Казани до Зеленодольска и обратно вынуждены были остановиться из-за внезапной остановки грузового локомотива — его пришлось «сдвигать» почти час. Расследованием инцидента занимается комиссия ОАО «РЖД», сообщили «Реальному времени» в Ространснадзоре РФ.
Не дотянул сто метров до Юдино
Впервые за много лет движения по пригородной железной дороге казанцы столкнулись с затяжной «пробкой» на пути. 10 января пассажиры двух вечерних электричек, отправившихся друг за другом с интервалом в полтора часа с Центрального вокзала Казани, неожиданно встали. Поезда застряли на перегоне между станциями «Восточная платформа» и станцией «Юдино», что неподалеку от гипсового рудника в Аракчино. По словам пассажиров, задержка произошла в интервале с 16.20 до 17.30. После выезда с Центрального вокзала обе электрички проехали первые четыре станции, остановившись в нескольких десятках метрах ото Юдино. Именно здесь собиралось выходить большинство пассажиров, но незапланированная остановка на перегоне растянулась надолго.
Как рассказали «Реальному времени» пассажиры одной из электричек, причину простоя сначала им никто не объяснял. Люди просто сидели в вагонах и ждали сообщения от машиниста поезда. Спустя 15−20 минут ожидания контролер проездных билетов узнал, что впереди на путях застрял локомотив грузового поезда. Якобы у него отказала то ли электроника, то ли другое техническое средство для поддержания тяги, но он стоит полностью обездвиженным. Чтобы сдвинуть «махину» с рейсов якобы привлекалась тяжелая техника.
Отказ локомотива на пути
Восстановительные работы проходились в сильный мороз и темное время суток, поэтому растянулись на час с лишним. Похоже, что аварийная бригада рассчитывала справиться гораздо быстрее, так как диспетчер Центрального вокзала не стал отменять последний рейс в 17.30 из Казани в направлении Зеленодольска. К тому моменту на путях уже «томилась» первая электричка, ушедшая в 16 часов. И действительно, в расписании значится всего два рейса в вечернее время, так что выбирать не приходится (заметим, что частота движения пригородных поездов небольшая — прим.авт).
На встречном направлении встали еще три электрички, следующие в направлении из Зеленодольска в Казань. Учитывая, что каждая электричка везет от 50 до 80 пассажиров, то как несколько сотен работников в тот вечер застряли, но добрались до дома благополучно.
Поезда задержали в среднем на 1 час
Пригородные электрички обслуживаются ППК «Содружество». В пресс-службе компании подтвердили «Реальному времени», что задержки пригородных поездов произошли из-за проблем с отказом локомотива. "В связи с технической неисправностью локомотива грузового поезда 10 января 2024 года были допущены задержки следующих пригородных поездов:
— № 6323 сообщением Казань — Паратск (задержка прибытия на конечную станцию 1 час и 1 минута),
№ 6480 сообщением Паратск — Бирюли (задержка прибытия на конечную станцию 45 минут), № 6307 сообщением Казань — Албаба (задержка прибытия на конечную станцию 41 минута).
№ 6481 сообщением Бирюли — Васильево (задержка прибытия на конечную станцию 36 минут), № 6477 сообщением Куркачи — Зеленый Дол (задержка прибытия на конечную станцию 25 минут).
«ППК “Содружество” приносит свои извинения пассажирам и принимает меры для недопущения задержек пригородных поездов», — подчеркнули в пресс-службе компании. Кому принадлежал неисправный локомотив грузового состава, парализовавший движение на путях, не уточняется.
РЖД подготовит технический акт
Расследованием инцидента занимается комиссия ОАО «РЖД», сообщил «Реальному времени» руководитель отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Ространснадзора Олег Суханов. «В данном случае, в течение 3−5 дней будет проводиться расследование данного события комиссией РЖД. По его результатам будет составлено техническое заключение. Из него станет ясно, что послужило причиной сбоя в графике движение пассажирских электричек», — заявил он. По его словам, ведомство ведет статистику отказов локомотивов, инфраструктуры и принимает меры к нарушителям. «Вот сейчас наблюдается обледение контактных проводов, поэтому всякое может быть», — пояснил он.
Руководитель отдела контроля и надзора на железнодорожном транспорте Ространснадзора согласился с тем, что этот случай можно назвать беспрецедентным, «все равно, если бы самолет упал». Пассажиры выбирают пригородные электрички за надежность и скорость, зная, что она придет вовремя и приедет минута в минуту. «Каждый инцидент — уникален, много факторов влияет на остановку подвижного состава, и не только погодные условия», полагает Олег Суханов. Правда, это событие нельзя назвать ЧП, подчеркнул он. «В нашей терминологии ЧП классифицируется в том случае, если погибли люди. В данном случае имеет место отказ подвижного состава из-за работы технических средств», — рассуждает он. — То что произошла задержка 5 электричек, не скажу, что это что-то критичное, но недопустимое. По его мнению, это единичный случай в работе Горьковской железной дороги.
«Вот сейчас проводили анализ работы за 11 месяцев. Сказать, что на ГЖД какая-то критичная ситуация — не могу. Такого нет. Скорее это единичный инцидент». По его словам, РЖД несет ответственность за своевременную подачу подвижного состава и за соблюдение графика движения поездов. «А тут была исключительно вина владельца локомотива поезда в том, что он не предусмотрел погодные условия», — заключил он.