В ДТП с автобусом в Полесском районе погибла девушка

На автодороге «Гвардейск-Неман-граница с Литовской республикой» в районе посёлка Дальнее в понедельник, 15 января, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.