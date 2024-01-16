Следователя ГУМВД по Москве оштрафовали на 100 миллионов

Стоит отметить, что в прениях сторон гособвинители просили практически аналогичное наказание — 12 лет лишения свободы и 80 млн штрафа для Магомеда Тагирова и 8 лет с 32-миллионным штрафом для Арсения Гусева. Интересно, что оба фигуранта признали вину и потому надеялись на гораздо более мягкое наказание. Их защита уже заявила, что намерена обжаловать решение Тверского суда в отведенные для этого законом 15 суток. В частности, адвокаты господина Гусева отмечают, что его роль в преступлении была минимальна и фактически свелась к передаче контактов от одного человека другому. По словам его представителей, денег в руках он не держал и вообще не имел никакого корыстного умысла. Кстати, во время следствия и суда Арсений Гусев находился под домашним арестом. По сложившейся практике при вынесении обвинительного приговора суд сразу же изменяет меру пресечения и конвой надевает наручники на осужденного в зале заседаний. Однако для Гусева суд сделал исключение, оставив его дома до вступления решения суда в законную силу. Возможно, это связано с тяжелым заболеванием мужчины, подтверждающие которое медицинские документы были ранее представлены суду.