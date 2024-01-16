Следователя ГУМВД по Москве оштрафовали на 100 миллионов

Ранее летом прошлого года к пяти годам и штрафу в 92 млн был приговорен еще один фигурант коррупционной схемы — известный предприниматель, совладелец чайного дома на Мясницкой и бывший гендиректор «ЦентрОбуви» Леонид Венжик, полностью признавший вину и изобличивший остальных обвиняемых. Последние, кстати, вину также признали, но их судили, в отличие от господина Венжика, не в особом, а общем порядке.
Приговор судья Алексей Криворучко вынес после полугода слушаний, признав виновным бывшего следователя 11-го «банковского» отдела ГСУ ГУ МВД по Москве Магомеда Тагирова в получении взятки в особо крупом размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а его подельника адвоката из Башкортостана Арсения Гусева в посредничестве по взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Стоит отметить, что в прениях сторон гособвинители просили практически аналогичное наказание — 12 лет лишения свободы и 80 млн штрафа для Магомеда Тагирова и 8 лет с 32-миллионным штрафом для Арсения Гусева. Интересно, что оба фигуранта признали вину и потому надеялись на гораздо более мягкое наказание. Их защита уже заявила, что намерена обжаловать решение Тверского суда в отведенные для этого законом 15 суток. В частности, адвокаты господина Гусева отмечают, что его роль в преступлении была минимальна и фактически свелась к передаче контактов от одного человека другому. По словам его представителей, денег в руках он не держал и вообще не имел никакого корыстного умысла. Кстати, во время следствия и суда Арсений Гусев находился под домашним арестом. По сложившейся практике при вынесении обвинительного приговора суд сразу же изменяет меру пресечения и конвой надевает наручники на осужденного в зале заседаний. Однако для Гусева суд сделал исключение, оставив его дома до вступления решения суда в законную силу. Возможно, это связано с тяжелым заболеванием мужчины, подтверждающие которое медицинские документы были ранее представлены суду.
Здание в псевдокитайском стиле было построено в конце XIX века предпринимателем Сергеем Перловым, а сейчас принадлежит руководимой Венжиком компании «Перловы и Ко». По версии ГСУ СКР, Магомед Тагиров решил нажиться за счет фигуранта громкого расследования, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве о мошенническом хищении многомиллиардных сумм из банка «Агросоюз» членами оргпреступного сообщества, которое создали экс-владелец кредитного учреждения Илья Клигман и его подручные. Сам бенефициар успел скрыться за границу и был объявлен в розыск.
Однако в ходе расследования были выявлены и другие фигуранты. В частности, в поле зрения следователей попал, по некоторым данным, банкир Андрей Шляховой, за непривлечение которого к ответственности Магомед Тагиров и стал требовать взятку.
17 декабря Леонид Венжик получил от представителей банкира $50 тыс., половину из которых передал Магомеду Тагирова, а вторую часть оставил себе в качестве вознаграждения за посреднические услуги. Следователь в этот раз передал флешку с новой информацией расследования как гарантию получения следующей части взятки. 23 декабря встреча повторилась по предыдущему сценарию с удержанием посредником половины суммы для себя, но завершилась задержанием обоих участников. Чуть позже задержали и адвоката Гусева.
Все участники схемы признали вину, но Леонид Венжик успел заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. И его дело было рассмотрено в особом порядке, без вызова свидетелей и судебного следствия. 31 августа прошлого года его приговорили за посредничество во взятке к пяти годам колонии строгого режима с 25-кратным взятке штрафом — 92 млн руб.
Осужденный обжаловал приговор, считая наказание слишком суровым.
Как отмечали защитники осужденного, он «сотрудничал со следствием, изобличил соучастников, по его информации было раскрыто дополнительное преступление в отношении следователя и адвоката, ранее неизвестное правоохранительным органам, виновные привлечены к ответственности». Особо отмечалось, что 57-летний предприниматель «положительно характеризуется» и «ведет активную общественную деятельность, является членом поискового отряда, занимающегося военной археологией, раскопками». Впрочем, апелляционная инстанция оставила решение первого суда фактически без изменений.
Сергей Сергеев