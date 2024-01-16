В Татарстане ограничили движение по федеральным и региональным трассам

В 20.40 будет введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-5 «Урал». Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. С 11.30 в республике уже ограничили движение на трассе М-7 «Волга» для автобусов и грузовиков.