В Татарстане ограничили движение по федеральным и региональным трассам

В Татарстане с 17.00 16 января в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями введено временное ограничение движения автобусов и грузового транспорта на автодорогах федерального и регионального значения, сообщили в МВД по РТ.
В 20.40 будет введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-5 «Урал». Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. С 11.30 в республике уже ограничили движение на трассе М-7 «Волга» для автобусов и грузовиков.
Причиной стали неблагоприятные погодные условия — снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость.
При нештатных ситуациях на дороге водителям рекоменжуют обращаться за помощью по тел.: (843)533−38−88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), (843)291−91−91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).
Напомним, десять грузовых машин попали в ДТП на трассе М-7.