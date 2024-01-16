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В Татарстане ограничили движение по федеральным и региональным трассам

С 11.30 в республике уже ограничили движение на трассе М-7 «Волга».
Сейчас в Ричмонде: 2 м/с 93% 753 мм рт. ст. +2°

В Татарстане с 17.00 16 января в связи с неблагоприятными метеорологическими и дорожными условиями введено временное ограничение движения автобусов и грузового транспорта на автодорогах федерального и регионального значения, сообщили в МВД по РТ.

В 20.40 будет введено временное ограничение движения на все виды транспорта на автодороге М-5 «Урал». Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. С 11.30 в республике уже ограничили движение на трассе М-7 «Волга» для автобусов и грузовиков.

По данным ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», ограничения действуют на участке автодороги федерального значения: — М-7 «Волга» Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа км 735+683 — км 1169+336.

Причиной стали неблагоприятные погодные условия — снег, сильный боковой ветер, низовая метель, ограниченная видимость.

При нештатных ситуациях на дороге водителям рекоменжуют обращаться за помощью по тел.: (843)533−38−88 (дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), (843)291−91−91 (диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

Напомним, десять грузовых машин попали в ДТП на трассе М-7.