ГИБДД Уфы разыскивает водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

«Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Уфе: 8 (347) 237−02−02 либо 8937−300−0602. Конфиденциальность гарантируется!» — обратились к гражданам в пресс-службе столичной госавтоинспекции.