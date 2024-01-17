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ГИБДД Уфы разыскивает водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

В Уфе 16 января около 13 часов неустановленный водитель на автомобиле ехал по дворовой территории дома № 174/2 по проспекту Октября. Здесь он сбил 9-летнего мальчика.
Источник: Башинформ

В результате дорожной аварии школьник с травмой ноги обратился в травмпункт. Ему оказали всю необходимую помощь и отпустили с родными домой. Водитель покинул место дорожного происшествия.

По факту ДТП полицейские начали административное разбирательство.

«Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Уфе: 8 (347) 237−02−02 либо 8937−300−0602. Конфиденциальность гарантируется!» — обратились к гражданам в пресс-службе столичной госавтоинспекции.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе за сутки произошло 75 ДТП, в одном из них пострадал ребенок.