ГИБДД Уфы разыскивает водителя, бросившего на дороге сбитого им ребенка

В результате дорожной аварии школьник с травмой ноги обратился в травмпункт. Ему оказали всю необходимую помощь и отпустили с родными домой. Водитель покинул место дорожного происшествия.
По факту ДТП полицейские начали административное разбирательство.
«Всех, кто стал очевидцем данного дорожного происшествия или обладает какой-либо информацией о местонахождении автомашины, совершившей наезд, просим позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД управления МВД России по Уфе:
Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе за сутки произошло 75 ДТП, в одном из них пострадал ребенок.