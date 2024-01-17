В Шахтах при пожаре на заводе пострадали девять человек

«По уточненной информации, пожар на заводе в Шахтах локализован на площади 360 кв. м, а в 12:49 — ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти. Одному оказана медпомощь на месте, три человека с ожогами, пять с травмами различной степени. В Шахты выехали представители Минздрава региона», — написал Голубев в Telegram-канале.