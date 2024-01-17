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В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках

УФА, 17 янв — РИА Новости. В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков перед залом суда в Баймаке, сообщили РИА Новости в экстренных службах республики.
Башкирия

Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову*. Его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорили к четырем годам лишения свободы. Как установил суд, в апреле Алчинов* выступил на сходе в селе Ишмурзино и оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.

Накануне башкирское МВД обратило внимание на распространявшиеся в соцсетях призывы к несанкционированной акции перед зданием суда и призвало людей не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержании нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг.

По информации собеседника агентства, в результате правоохранительные органы возбудили против участников несанкционированной акции уголовное дело о массовых беспорядках. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

«Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев.

Комментариями МВД по Башкирии РИА Новости пока не располагает.

Накануне Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации «Башкорт»**.

* Внесен в реестр террористов и экстремистов.

** Запрещенная в России экстремистская организация.