В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках

Сегодня, 17 января, Баймакский районный суд вынес приговор Фаилю Алчинову*. Его признали виновным в возбуждении ненависти по национальному признаку и приговорили к четырем годам лишения свободы. Как установил суд, в апреле Алчинов* выступил на сходе в селе Ишмурзино и оскорбил кавказцев и жителей Средней Азии.
Накануне башкирское МВД обратило внимание на распространявшиеся в соцсетях призывы к несанкционированной акции перед зданием суда и призвало людей не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. Местные СМИ писали о задержании нескольких нарушителей, которые планировали несогласованный митинг.
По информации собеседника агентства, в результате правоохранительные органы возбудили против участников несанкционированной акции уголовное дело о массовых беспорядках. Им грозит до 15 лет лишения свободы.
«Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев.
Комментариями МВД по Башкирии РИА Новости пока не располагает.
Накануне Росфинмониторинг добавил Алчинова в список террористов-экстремистов за участие в экстремистской организации «Башкорт»**.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов.
** Запрещенная в России экстремистская организация.