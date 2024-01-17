В Башкирии возбудили дело о массовых беспорядках

«Это очень серьезная статья Уголовного кодекса, из разряда особо тяжких. Массовые беспорядки — угроза национальной безопасности страны, поэтому и наказание по этой статье достаточно серьезное. Советую одуматься и не ломать себе жизнь, тем более что все спорные вопросы можно решить законным путем», — прокомментировал ситуацию журналистам председатель общественного совета МВД по региону Рафаил Диваев.