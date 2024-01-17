В Новосибирске пять человек обратились за медпомощью после коммунальной аварии

В Новосибирске вследствие коммунальной аварии на Петропавловской, 2 пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
На данный момент известно, что пятеро новосибирцев обратились за медицинской помощью в связи с ЧП на теплотрассе.
По данным очевидцев, одного пострадавшего увезли в медучреждение на машине, он еле держался на ногах.
Напомним, из-за порыва на левом берегу на улице Петропавловской из-под асфальта вырвался гейзер высотой до 7 этажа.
Ранее «МК в Новосибирске» сообщал, что из-за коммунальной аварии изменили маршруты общественного транспорта.