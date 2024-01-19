В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял оружие через границу

В продемонстрированных телеканалом видео Бородий рассказал, что некоторое время проживал в приграничном Мозырском районе Белоруссии, был женат на белоруске, но после развода с ней вернулся жить на Украину. Он с детства увлекался охотой, позже зарабатывал охотой и ее организацией в приграничье для третьих лиц, соответственно, хорошо знал приграничные леса. Мужчина заявил, что однажды к нему пришел его знакомый коммерсант-контрабандист Невмержицкий, завербованный спецслужбами Украины во время задержания, вместе с представителями ГРУ МО Украины. По его словам, под угрозами представителей ГРУ он организовал у себя дома хранение оружия, которое впоследствии у него нашли украинские следователи и возбудили уголовное дело. Бородий заявил, что через некоторое время он был отпущен из СИЗО Житомира под обязательство о явке, а позже к нему пришли представители спецслужб с предложением «отработать» освобождение.