В Белоруссии задержали агента СБУ, который доставлял оружие через границу

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. В Белоруссии задержан и помещен в СИЗО украинец, который по заданию спецслужб Украины переправлял через границу на территорию Белоруссии оружие, взрывчатку и беспилотники, организовывая схроны в лесу, сообщил белорусский государственный телеканал «Беларусь 1».
В эфире телеканала продемонстрированы кадры допроса жителя украинского приграничья Вячеслава Бородия, который назван агентом СБУ и ГРУ с позывным «Мангуст» и который непосредственно переправлял свертки и кейсы на белорусскую территорию, а также двух белорусских граждан, которые на территории Белоруссии выполняли поручения украинских спецслужб.
«Установлено, что украинцы Вячеслав Бородий и Сергей Невмержицкий были завербованы спецслужбами Украины на основе зависимости, прошли подготовку в специальных учебных центрах украинских спецслужб и в соответствии с заданием доставляли в нашу страну огнестрельное оружие, взрывные устройства, взрывчатые вещества, ударные и разведывательные беспилотные летальные аппараты, привлекали к сотрудничеству белорусских граждан, которые по их поручению оборудовали места для хранения вышеперечисленных предметов».
Он также рассказал, что в ходе расследования обнаружены и изъяты тайники с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами.
«Получены данные об их возможном использовании при подготовке и совершении взрывов на предприятиях нефтеперерабатывающий промышленности, подготовке и совершении убийств государственных деятелей и журналистов», — продолжил Бычек. Он добавил что «комитетом (госбезопасности — ред.) установлены личности кураторов из числа сотрудников спецслужбы Украины, которые руководили деятельностью преступной группы».
«По данным фактам следственным управлением КГБ возбуждено и расследуется уголовное дело. В действиях фигурантов усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьями “измена государству”, “агентурная деятельность”, “акт терроризма” уголовного кодекса. Причем санкция последней статьи предусматривает наказание в виде смертной казни».
В продемонстрированных телеканалом видео Бородий рассказал, что некоторое время проживал в приграничном Мозырском районе Белоруссии, был женат на белоруске, но после развода с ней вернулся жить на Украину. Он с детства увлекался охотой, позже зарабатывал охотой и ее организацией в приграничье для третьих лиц, соответственно, хорошо знал приграничные леса. Мужчина заявил, что однажды к нему пришел его знакомый коммерсант-контрабандист Невмержицкий, завербованный спецслужбами Украины во время задержания, вместе с представителями ГРУ МО Украины. По его словам, под угрозами представителей ГРУ он организовал у себя дома хранение оружия, которое впоследствии у него нашли украинские следователи и возбудили уголовное дело. Бородий заявил, что через некоторое время он был отпущен из СИЗО Житомира под обязательство о явке, а позже к нему пришли представители спецслужб с предложением «отработать» освобождение.
Бородий сообщил, как несколько раз по заданию украинских спецслужб совершал вылазку в белорусские приграничные леса, в том числе по заболоченной реке, доставляя свертки и кейсы и закапывая их на белорусской территории. Получил за это три тысячи долларов. Одно из заданий было забрать в белорусском лесу некоего молодого человека и застрелить его в случае отказа возвращаться на Украину. «Вели меня от самой границы. Ночью надо мной сел коптер», — рассказал Бородий о событиях, которые предшествовали задержанию белорусскими пограничниками во время последнего своего задания.
Также телеканал показал Николая Лосовского, который на территории Белоруссии по заданию украинских спецслужб через Невмержицкого проверял схроны и выполнял другие поручения за денежные вознаграждения. В один из дней Лосовский и еще одна задержанная Валентина Полоз забрали посылку у Невмержицкого, который лично доставил ее в Белоруссию. Посылку нужно было закопать в Мозырском районе Белоруссии. Позже Лосовский и Полоз были задержан вместе с посылкой, в которой оказались оружие и взрывчатка.