Дрон ВСУ при перехвате сбросил боеприпас на нефтебазу в Брянской области

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы», — говорится в публикации.
По предварительной информации, никто не пострадал.
В результате инцидента загорелся резервуар. На месте работают пожарные расчеты МЧС и Брянского пожарно-спасательного центра. К тушению привлекли 13 автоцистерн.
В Минобороны сообщали, что средства ПВО утром в пятницу уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, в среду в небе над Брянской областью уничтожили две тактические ракеты «Точка-У» и перехватили три украинских дрона.
В регионе действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.