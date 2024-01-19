Брату Куандыка Бишимбаева вменяют две уголовные статьи, сообщила адвокат Нукеновых

«Касательно брата подозреваемого. Как я ранее и писала, дело по факту недонесения об особо тяжком преступлении расследовали вместе с основным делом об убийстве, в настоящий момент брату предъявлено подозрение по двум статьям: статья 432 УК РК (Укрывательство преступления); статья 434 УК РК (Недонесение о преступлении). По обеим статьям срок наказания до 6 лет лишения свободы. Дело в отношении брата и основанное дело по факту убийства будут рассмотрены вместе», — говорится в сообщении адвоката Жанны Уразбаховой.