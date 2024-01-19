Дебошира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, пришлось связать. Видео

Буйного пассажира, который устроил дебош в самолете рейса Сургут — Москва, пришлось связать, чтобы он никого не покалечил. По предварительным данным, 40-летний пассажир во время полета употребил неизвестное вещество, после чего стал себя неадекватно вести и плеваться в пассажиров. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Перми.