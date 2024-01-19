Дебошира, из-за которого в Перми экстренно сел самолет, пришлось связать. Видео

«По словам членов экипажа, 40-летний пассажир насыпал в стакан с водой некий порошок, после чего выпил содержимое. Позже мужчина разбил этот стакан, порезал себе руки и стал плеваться в пассажиров. Мужчину удалось усмирить и связать», — сообщает telegram-канал Baza. На опубликованном видео мужчина дергается и плюется. Его одежда испачкана кровью.
По данным telegram-канала, при осмотре у пассажира был обнаружен пакетик с неизвестным белым порошком. Мужчину доставили в наркологический диспансер для медосвидетельствования. В пресс-службе пермского отделения полиции на транспорте URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее. Также проверку проводят следователи из центрального МСУТ СКР.