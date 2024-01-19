«Устраивают потасовки и держат в страхе местных»: в Нижнем Новгороде дети мигрантов устроили «бойцовский клуб»

Жители Нижнего Новгорода массово жалуются на детей-беспризорников, которые гуляют в районе Московского района. По словам очевидцев, ребята дошкольного и школьного возраста ведут себя шумно, агрессивно, грубят взрослым и устраивают драки между собой. Встретить их обычно можно в торговых центрах или неподалеку. Заметив эту «свору» даже взрослые стремятся держаться подальше.
Гуляют по магазинам, курят и матерятся
— Пару дней назад, 17 января, видела их у «Республики» около одиннадцати часов вечера, — рассказала «КП-Нижний Новгород» нижегородка Варвара, — им от восьми до шестнадцати лет примерно, все цыгане. Человек пятнадцать точно. Когда я их видела они просто очень агрессивно себя вели, матерились, орали. Один мальчишка лет двенадцати стоял и курил. Все без курток, одеты вообще не по погоде.
Подобную картину посетители торгового центра видят довольно часто — мальчишки приходят в общественное место, начинают ругаться, плеваться, устраивают между собой потасовки. Окружающим такое поведение, не нравится, и это мягко сказано.
— Заняться им нечем, вот и слоняются где попало! — возмутился молодой человек по имени Глеб. Он часто ходит за покупками и видит, как мальчишки чуть ли не каждый день «трутся» в людных местах, но на посторонних вроде как не нападают.
— Родителей с ними не видел, — продолжил он, — всегда ходят одни, в их компании есть дети от шести до тринадцати лет. Возможно, беспризорники. Насчет их дома, не могу сказать вам ничего, я за ними не следил. Если вы были в Канавинсоки районе, в особенности на территорией перед вокзалом, то и сами прекрасно знаете, кто там гуляет. У цыган и таджиков там бараки, в которых они живут. А в торговый центр эти дети явно не к родителям ходят.
Главный заводила в этой банде — мальчишка лет 11−13. Одевается преимущественно в желтое, говорит плохо то ли из-за акцента, то ли из-за дефекта речи. Однако ребята его слушают.
— Да, этот в камуфляжной форме желто-зеленого цвета их старший, поэтому часто за ним дети и ходят. Прическа неопрятная, усики детские, говорит невнятно, будто бы проблемы с речью, или может плохо знает язык, — подчеркнул собеседник. Он также заметил, что мальчишки ведут себя некультурно, но к остальным обычно не цепляются.
«Устроили бойцовский клуб»
На днях нижегородские паблики облетело видео об уличных «забавах» этих детей. У ТЦ «Сити» недалеко от Московского вокзала несколько детей младшего школьного возраста устроили некое подобие боев без правил. На кадрах видно, как двое мальчиков, сбросив куртки с шапками, сцепились в драке и пытаются повалить друг друга на землю. Их действия сопровождаются улюлюканьями толпы сверстников. Уложив одного противника, «победитель» углубляется в толпу, очевидно чтобы выбрать новую жертву.
— Дети мигрантов организовали что-то вроде уличного бойцовского клуба. Они собираются в определенном месте и устраивают драки «один на один». Те, что постарше, учат драться младших, — гласит подпись к видео.
Местные жители уверены, «бойцовский клуб» устроили те самые ребята. При этом люди опасаются, что эта компания втянет в драки и их детей тоже.
— Надеемся, что эти навыки ребятам нужны для самообороны, — подчеркнул анонимный автор ролика.
Полицейские и следователи ищут героев видео.
После того, как видео получило широкий резонанс в соцсетях, действиями подростков заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.
— Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства происходящих событий на видео, а также его участники. После чего будет дана оценка их действиям, — рассказали корреспонденту «Комсомолки» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Параллельно инцидентом заинтересовались и в федеральном следственном комитете:
— Внимание главы СК России Александра Бастрыкина обращено на публикации в социальных медиа о том, что в Канавинском районе города Нижнего Новгорода несовершеннолетние мигранты устраивают на улице драки, в ходе которых старшие по возрасту обучают младших бойцовским приемам. Местные жители обеспокоены этим и опасаются за безопасность своих детей.
Руководителю регионального СУ СКР Айрату Ахметшину поручили завести уголовное дело и доложить о результатах расследования. Ситуация находится на контроле в центральном аппарате ведомства.