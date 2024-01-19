«Устраивают потасовки и держат в страхе местных»: в Нижнем Новгороде дети мигрантов устроили «бойцовский клуб»

— Родителей с ними не видел, — продолжил он, — всегда ходят одни, в их компании есть дети от шести до тринадцати лет. Возможно, беспризорники. Насчет их дома, не могу сказать вам ничего, я за ними не следил. Если вы были в Канавинсоки районе, в особенности на территорией перед вокзалом, то и сами прекрасно знаете, кто там гуляет. У цыган и таджиков там бараки, в которых они живут. А в торговый центр эти дети явно не к родителям ходят.