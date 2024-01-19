«Восточный город» в огне. В Челябинске сгорел крупнейший рынок

Пожар охватил крупнейший в Челябинске рынок «Восточный город» — сгорели торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров. Известно, что пламя вспыхнуло примерно после 17 часов 19 января, уже после закрытия павильонов, поэтому людей на территории не было. Многие торговцы, узнав о произошедшем, прибежали к рынку — полицейским пришлось оттеснять их, как и зевак, от опасного места. Торговцы с ужасом говорят об убытках на миллионы рублей. На снегу валяется куча вещей, которые удалось вынести — это груды одежды вперемешку с манекенами — зрелище довольно сюрреалистическое, особенно если учесть, что над рынком огромное огненное зарево, видное из разных концов города.
Распространился мгновенно.
Пожар быстро распространился — с 200 квадратных метров до тысячи, а затем и 1200. Пришлось также эвакуировать посетителей и персонал из ТРК «Европа-Азия», который прилегает к «Восточному городу».
На место прибыли 96 специалистов, 36 единиц техники. Объявили повышенный ранг сложности пожара и развернули целый штаб. Пригнали даже специальную машину, чтобы можно было брать воду прямо из реки Миасс, которая протекает совсем близко. Слышно было, что пожарные говорят о нехватке воды — многие гидранты погребены под снегом.
Челябинцы рассказывают, что пожарные автомобили ехали довольно долго из-за пробок, которые постоянно возникают на улицах из-за снежных заносов.
«Пожарные машины с Пушкина не могут доехать, даже там не чищено от снега».
В региональном управлении МЧС сообщили, что сформировали три звена газодымозащитной службы — необходимая мера, если учесть, что рядом находятся жилые дома, зал органной и духовой музыки, храм Святой Троицы — один из старейших в Челябинске. Дежурили бригады скорой помощи, хотя пострадавших непосредственно от пожара не было. Тем не менее, жильцы домов жалуются на запах горелого пластика.
Происшествие сказалось даже на транспортной ситуации в городе — выросли пробки на близлежащих улицах. Движение на дорогах, приближенных к эпицентру возгорания, ограничили. В ГИБДД по городу сообщили, что это необходимо для безопасности автомобилистов.
Некоторые челябинцы увидели в пожаре знамение: «В Крещение все что тонет и горит — это знамение. Нужно еще один храм построить, а лучше пять», — пишут в соцсетях челябинцы. Другие жалеют торговцев, чей товар погиб в огне.
«В самом центре города этот клоповник. Может, к лучшему, что сгорел. Стыдоба же», — считают одни. «Будет ещё одна высотка на этом месте. Передел собственности как было в начале 90-х. Кто там говорил, что лишь бы не 90-е?» — выдвигают конспирологические версии о причинах пожара другие.
Проверит прокуратура.
«Для замеров воздуха на месте работает лаборатория от Роспотребнадзора по Челябинской области. Периметр пожара обследуется при помощи беспилотной авиационной системы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Добавим, что проверку в связи с происшествием начала региональная прокуратура. В ведомстве пообещали выяснить причины и обстоятельства пожара, дать оценку тому, как на территории рынка исполнялись требования законодательства и принять меры.