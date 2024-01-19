«Восточный город» в огне. В Челябинске сгорел крупнейший рынок

Пожар охватил крупнейший в Челябинске рынок «Восточный город» — сгорели торговые павильоны на площади 1200 квадратных метров. Известно, что пламя вспыхнуло примерно после 17 часов 19 января, уже после закрытия павильонов, поэтому людей на территории не было. Многие торговцы, узнав о произошедшем, прибежали к рынку — полицейским пришлось оттеснять их, как и зевак, от опасного места. Торговцы с ужасом говорят об убытках на миллионы рублей. На снегу валяется куча вещей, которые удалось вынести — это груды одежды вперемешку с манекенами — зрелище довольно сюрреалистическое, особенно если учесть, что над рынком огромное огненное зарево, видное из разных концов города.